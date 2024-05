Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 mai 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage de ce mercredi 29 mai proposait une belle cagnotte. Mais avez-vous trouvé les résultats du jour ?

Ce mercredi 29 mai, le tirage du Loto proposait une cagnotte pour le moins intéressante : 12 millions d'euros. On sait à présent qu'ils seront remis en jeu avec un million d'euros de plus samedi 1er juin. Et pour cause, personne n'a trouvé le résultat du Loto ce mercredi soir. Pas de gagnant du rang 1. Pas de vainqueur non plus au rang 2. Les premières grilles qui ont fait remporter un petit quelque chose à leurs propriétaires ont été cochées de quatre des cinq bons nombres et du numéro Chance. Chacun remporte tout de même 2 632,10 euros. Faites-vous partie des petits chanceux ?

Tirage du 29/05/2024 10 - 19 - 28 - 37 - 38 Chance : 7

Joker+ 7 947 028

Option 2nd tirage : 9 - 13 - 26 - 31 - 40

10 codes gagnants : I 5051 7546 - L 6854 0302 - N 3972 2910 - O 2065 6125 - U 4617 9899 - G 7832 8415 - R 4524 1710 - G 1926 3673 - L 8606 0142 - T 6656 2026

Vous estimez que les 13 millions d'euros remis en jeu samedi ce n'est pas assez ? Le tirage de l'Euromillions proposera vendredi un gros lot de… 61 millions d'euros. Il est déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Gardons cependant en tête qu'à l'Euromillions, les chances de trouver les résultats du jour sont nettement moins importantes qu'au Loto. Comptez en effet une chance sur plus de 139 millions à l'Euromillions contre une sur plus de 19 millions au Loto. Mais après tout, si c'est votre jour de chance, cela ne devrait pas poser de problème…