Le soleil et la chaleur reviennent enfin en France à cette date !

Le soleil et la chaleur peinent à s'installer. Les prochains jours seront porteurs d'espoir mais pour combien de temps ?

Le printemps est particulièrement pluvieux et avec des températures en dessous des normales de saison. Ces derniers jours ont même été marqués par le "blocage en oméga". Un nouveau nom savant pour nous expliquer qu'il fait moche et frais. Ave ce phénomène, "l'air froid d'altitude reste bloqué sur le proche atlantique et la France, coincé entre deux masses d'air anticycloniques très stables dans une situation dite de blocage en oméga", explique Météo France.

Quoi qu'il en soit, le retour du soleil se fait attendre, alors que le mois de juin débute. Mais bonne nouvelle : un anticyclone au-dessus de l'Atlantique se rapproche de la France et devrait changer la donne dans les prochains jours. Arrivant par l'ouest, il ramènera un temps sec dans la plupart des régions, malgré quelques averses encore dans la partie nord. Dès le lundi 3 juin, quelques éclaircies s'affirmeront dans les 2/3 du pays, dissipant les quelques grisailles matinales. Les températures grimperont vers la barre des 20 degrés et rejoindront ainsi les normales de saison.

© La Chaine Météo

Mais la date de retour du soleil et du printemps est un peu plus lointaine : c'est à partir de mercredi que l'impression estivale s'affirmera vraiment. Le soleil et la chaleur s'imposeront. En milieu de semaine, il fera, en effet, entre 19 et 21° côté Manche, de 23 à 27° dans la moitié nord et de 23 à 30° dans le sud selon La Chaine Météo. Les 30 degrés pourraient même être dépassés dans quelques localités du sud, des valeurs estimées dignes d'un mois de juillet. En comparant sur une semaine, certains coins de France pourraient gagner une dizaine de degrés.

Malheureusement, ce temps ne devrait pas durer. La météo pourrait se dégrader dès le week-end suivant avec des conditions instables et orageuses, arrivées par le sud-ouest. Une tendance qui pourrait se confirmer durant le mois de juin. La Chaine météo annonce, en effet, pour la suite du mois de la chaleur moite, un peu au-dessus des normales de saison, mais aussi de possibles dégradations orageuses. Ces prévisions seront à confirmer à l'approche des échéances. Il semble donc qu'il faudra bien profiter de ces quelques jours ensoleillés.

Météo France a également partagé ses prévisions pour l'été. Pour le trimestre juin, juillet août, le site spécialisé annonce des "conditions plus chaudes que la normale", comme étant le scénario le plus probable à 50% voire 70% pour les villes méditerranéennes. Pour le moment, aucune certitude concernant de potentielles périodes de canicule. Pour les précipitations, les prévisions restent plus incertaines, malgré un temps possiblement plus sec qu'à la normale dans le sud-ouest et le pourtour méditerranéen.