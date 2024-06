Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 12 juin 2024, les 18 millions d'euros remportés !

LOTO. Et c'est… gagné ! Êtes-vous l'heureux vainqueur du tirage du Loto de ce mercredi 12 juin 2024 ? Voici les résultats.

La question n'est pas de savoir si, oui ou non, il y a eu un grand vainqueur au tirage du Loto ce mercredi 12 juin 2024, mais plutôt de savoir si VOUS êtes l'heureux élu ! Sur son site, la Française des jeux indique en effet depuis l'annonce des résultats du tirage du Loto que grand gagnant il y a enfin eu ! Et tandis qu'un Super Loto à 13 millions d'euros est déjà promis pour le vendredi 5 juillet 2024, avec également le tirage au sort de 50 codes LOTO à 20 000 euros, contre 10 en temps normal, nous vous proposons de consulter sans plus attendre le résultat du Loto de ce mercredi :

Tirage du 12/06/2024 3 - 6 - 13 - 28 - 33 Chance : 4

Joker+ 6 761 428

Option 2nd tirage : 3 - 29 - 30 - 32 - 40

10 codes gagnants : T 5978 5104 - K 4206 9961 - N 3682 4583 - P 4259 9488 - I 5346 7065 - M 6468 1872 - D 0121 2583 - J 4241 5033 - R 5366 1916 - N 5783 3677

Pour les amateurs de belles cagnottes, la Française des jeux proposera ce vendredi à nouveau un énorme tirage, mais cette fois-ci à l'Euromillions. Alors qu'un méga jackpot de 130 millions d'euros avait été mis sur la table vendredi dernier, il semble que celui-ci n'a pas trouvé preneur ni vendredi ni mardi, lors de sa première remise en jeu. Ce seront donc 160 millions d'euros qui seront proposés lors du prochain tirage de l'Euromillions prévu vendredi. La grille est vendue 2,50 euros si vous ne pariez que sur une combinaison de base, à savoir composée de cinq chiffres et deux numéros étoile. Il sera à nouveau possible de jouer jusqu'à 20h15, le jour J.