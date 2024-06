Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 17 juin 2024, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 17 juin 2024 propose une cagnotte de deux millions d'euros. Trouverez-vous les résultats ?

Deux millions d'euros sont proposés ce lundi 17 juin 2024. Le tirage du Loto ne devrait pas être très suivi. Et pour cause, si deux millions d'euros représentent une belle somme pour la plupart des mortels, il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu lors d'un tirage du Loto. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Le résultat sera connu dans la foulée, vers 21 heures. Tous les résultats du Loto, de la combinaison gagnante aux 10 codes permettant d'empocher 20 000 euros, seront mis en ligne ici :

Si vous faites partie de ceux qui jugent que leurs 2,20 euros, prix d'une grille au Loto, méritent plus que deux millions d'euros, sachez que la Française des jeux proposera demain, mardi 18 juin, un super jackpot à l'Euromillions. 174 millions d'euros seront à empocher. À noter que la grille cochée d'une combinaison est vendue 2,50 euros à ce tirage. Comme pour le Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J.