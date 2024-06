Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 21 juin 2024, 195 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Méga jackpot en vue ce vendredi soir au tirage de l'Euromillions ! 195 millions d'euros sont en jeu. Espérons que quelqu'un trouve les résultats du jour.

Le tirage de l'Euromillions devrait être très suivi ce vendredi 21 juin 2024. Fête de la musique ou pas, il n'en reste pas moins que la Française des jeux (FDJ) et ses partenaires européens proposent une somme peu banale. En effet, 195 millions d'euros sont à remporter ce soir. Moyennant 2,50 euros la grille de base, il vous sera peut-être possible de commencer la vie de millionnaire dont vous avez toujours rêvé. Notons toutefois que le tirage de l'Euromillions ne garantit pas de grand gagnant ce soir et qu'il faudra avant tout miser sur votre chance pour trouver les bons résultats.

Le saviez-vous ? La Française des jeux a récemment annoncé l'organisation d'un Super Loto des vacances. Il aura lieu le vendredi 5 juillet prochain. Pas moins de 13 millions d'euros seront mis en jeu à cette occasion. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'en temps normal 10 codes LOTO, permettant chacun de faire gagner 20 000 euros à un participant, sont tirés au sort lors du tirage du Loto, le 5 juillet, ce seront 50 codes de 20 000 euros qui seront tirés au sort, promettant ainsi, quoi qu'il arrive, une demi-centaine de gagnants. À noter que la grille sera cependant vendue un peu plus chère. Comptez 3 euros au lieu de 2,20 euros habituellement.