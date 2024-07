Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 8 juillet 2024, 15 millions d'euros en jeu

LOTO. Les résultats du tirage du Loto du 8 juillet 2024 seront mis en ligne vers 21 heures. Quinze millions d'euros sont à gagner. À vous de jouer !

La cagnotte du Super Loto des vacances organisé vendredi à l'occasion de la fin de l'année scolaire pour les écoliers n'a toujours pas trouver preneur. Faute de gagnant vendredi et samedi, le gros lot est donc remis en jeu pour le plus grand bonheur des participants qui tenteront, ce lundi 8 juillet 2024, de remporter la coquette somme de... 15 millions d'euros ! Si vous êtes tenté par l'opportunité, sachez que les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour remplir leur grille Loto et la valider. À l'heure des résultats, le mieux sera de consulter la combinaison gagnante assis pour ne pas tomber de trop haut si jamais vous êtes l'heureux élu ! Tous les chiffres gagnants seront dévoilés ici même vers 21 heures :

En parallèle du tirage du Loto de ce lundi soir, la Française des jeux organise également un tirage EuroDreams. S'il permet à l'éventuel vainqueur de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant les trente prochaines années, de quoi s'assurer une rente confortable, dans les faits, sur 30 années, cela ne représente "que" 7,2 millions d'euros, soit la moitié environ de la cagnotte mise en jeu ce lundi soir au Loto. Mais après tout, peut-être est-il plus judicieux de recevoir moins sur une durée de trois décennies que beaucoup d'un seul et même coup, au risque de tout dépenser dans du superflu.