Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 12 juillet 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 12 juillet proposait 29 millions d'euros. Les résultats sont désormais connus.

Le tirage de l'Euromillions promettait aux joueurs de remporter jusqu'à 29 millions d'euros. Mais l'heure des résultats venue, la déception doit se lire sur de nombreux visages. En effet, on sait déjà que 38 millions d'euros seront remis en jeu mardi, lors du prochain tirage Euromillions. Et si la cagnotte est plus élevée, cela signifie qu'il n'y a eu aucun gagnant. Néanmoins, gardons en tête que lors de chaque tirage, des petits chanceux parviennent toujours à remporter des gains parfois élevés. Alors, faites-vous partie des élus ? Retrouvez sans plus attendre tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 12/07/2024 12 - 18 - 24 - 25 - 39 Etoiles : 8 - 10

MyMillion : DO 972 0751

Alors qu'à l'Euromillions, vos chances sont de l'ordre d'une sur plus de 139 millions, au Loto, un joueur qui ne parie que sur une combinaison classique à une chance sur un peu plus de 19 millions de trouver les résultats du jour. C'est quasiment sept fois plus de chances ! Mais cela s'explique du fait qu'en principe, la cagnotte de l'Euromillions est bien plus importante que celle du Loto. Or, samedi, la Française des jeux proposera 17 millions d'euros, une cagnotte particulièrement élevée pour cette loterie. Il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15.