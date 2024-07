Orages et grêle : ces départements touchés par d'importantes perturbations ce lundi

Ce lundi, 24 départements ont été placés en vigilance orange pour risque d'orages.

La météo fait encore des siennes. Ce lundi, le niveau de vigilance orange pour "orages" concerne 24 départements selon Météo France. Ils se situent principalement dans l'est du pays. Huit départements se sont rajoutés à ceux de la veille. L'Ain, l'Allier, Les Ardennes, la Haute-Loire, la Marne, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône rejoignent l'Aube, la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort. L'Yonne et l'Ain notamment ont déjà été touchés par de violents orages la semaine dernière. Des foyers s'étaient alors retrouvés sans électricité et des dégâts avaient également été constatés sur certaines maisons.

Météo France a annoncé que le nord-est du pays et l'Auvergne-Rhône-Alpes seront touchés cet après-midi et ce soir par une "dégradation orageuse intense". Ce matin, la pluie s'est abattue sur la Bretagne. Cette perturbation pluvieuse s'étire dans l'après-midi vers les Hauts-de-France et la région parisienne.

Les forts orages qui toucheront l'est du pays pourraient s'accompagner de grêle, de rafales de vent à près de 100 km/h et d'intenses précipitations. Des orages "ponctuellement intenses" sont aussi attendus dans les départements limitrophes, en niveau d'alerte jaune.

"C'est ce lundi soir entre 18h et 22h que le pic d'intensité de cette dégradation sera atteint", a précisé la Chaine Météo. Suite à ces conditions météorologiques, la SNCF a même appelé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à bien vérifier la circulation des trains avant leur départ, voire à décaler les trajets.

Le retour au calme devrait arriver dans la nuit de lundi à mardi. Demain, le temps va s'améliorer mais restera nuageux. Des beaux jours sont attendus de mercredi à vendredi. La chaleur devrait ainsi monter d'un cran jusqu'au week-end, qui pourrait, pour sa part, marquer le retour d'une perturbation sur une bonne partie du pays.