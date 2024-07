Manifestation contre les méga-bassines : un feu déclenché, la mobilisation avortée

Quinze mois après les affrontements de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, les opposants aux méga-bassines profitent de la présence des journalistes du monde entier, venus suivre les Jeux, pour tenter une nouvelle action. La manifestation de vendredi a été annulée à cause d'un incendie dans un champ.

Entre 6000 et 8000 opposants aux méga-bassines, dans les Deux-Sèvres, sont réunis au "Village de l'eau", à Melle, depuis mardi 16 juillet. Ces derniers ont prévu de manifester contre ces retenues d'eau, profitant de la présence des journalistes du monde entier en France pour les Jeux afin de donner plus d'ampleur à leur message, rapporte Ouest-France. Ces manifestations, non déclarées, ont été interdites. La première devait avoir lieu le vendredi 19 juillet à Saint-Sauvant (Vienne) sur le site d'une future bassine. La seconde devait se dérouler samedi 20 juillet, devant le terminal agro-industriel du port de La Rochelle (Charente-Maritime).

Jeudi 18 juillet, la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubée, avait déclaré qu'"il est responsable de ne pas participer" à ces manifestations. Les organisateurs des manifestations lui ont répondu : "Nous revendiquons notre droit de nous opposer aux projets d'accaparement de l'eau." Pour rappel, ces bassines ont pour but de stocker des millions de mètres cubes d'eau puisées dans les nappes phréatiques l'hiver afin d'irriguer les cultures en été.

Un incendie s'est déclaré

Des opposants aux méga bassines ont "bravé l'interdiction de manifester", explique la préfecture sur X, qui informe que les forces de l'ordre ont fait "usage de grenades lacrymogènes". Celles-ci seraient à l'origine d'un incendie qui s'est déclaré dans un champ. Le temps sec avec les températures élevées dans la région ont aggravé l'incendie qui se propage rapidement. Les manifestants sont appelés à rester éloigner des flammes et les pompiers ont été dépêchés sur place pour tenter d'éteindre l'incendie.

Les manifestants se dirigeaient vers un site "emblématique de l'agro industrie", en passant par un champ, lorsque les forces de l'ordre ont tiré ces grenades. L'hélicoptére qui était sur place pour encadrer la manifestation a baissé son aldtitude pour alerter les manifestants en leur demandant de quitter le champ pour rejoindre la route afin de se mettre à l'abris des flammes. Les organisateurs ont annoncé que la manifestation du jour était annulée pour proteger les opposants au méga-bassines. La mobilisation reprendra vendredi 20 juillet, selon le programme prévu.

Une importante mobilisation des forces de l'ordre

Les forces de l'ordre se souviennent des affrontements survenus à Sainte-Soline il y a quinze mois. Plus de 3000 gendarmes ont alors été mobilisés autour de Melle, afin de réaliser des contrôles d'identité de toutes les personnes approchant du "Village de l'eau". Selon les autorités, ces contrôles ont permis d'identifier 450 personnes "connues des services pour activisme violent ou ayant des antécédents judiciaires lors de manifestations", rapporte TF1 info. 123 individus "fichés S" seraient également présents sur le camp. Les objets considérés comme suspects ont également été saisis. Plus de 1100 objets considérés comme des "armes par destination" ou des éléments de "protection", tels que des casques et des lunettes, ont été confisqués, selon le Parquet de Niort.