Trois stars internationales pour chanter aux JO de Paris... et des surprises !

Aya Nakamura et Dua Lipa ont été évoquées, mais pour l'heure seuls trois noms semblent se confirmer dont celui d'une star que les Français attendent depuis longtemps.

À l'approche du lancement des Jeux olympiques de Paris 2024, les interrogations sont nombreuses autour de la cérémonie d'ouverture qui se tiendra dans la capitale le vendredi 26 juillet à partir de 19h30. Outre le beau temps et la qualité de la Seine, c'est l'identité des artistes qui performeront aux côtés des athlètes du monde entier qui est au cœur des discussions. Sur les réseaux sociaux, les internautes alimentent les nombreuses rumeurs au sujet des noms des potentiels chanteurs.

Dans un premier temps, c'est celui d'Aya Nakamura qui est sorti. Emmanuel Macron a même formulé le souhait de la voir performer lors des Jeux olympiques : "J'espère qu'elle en fera partie, car elle fait partie des grandes artistes françaises. Elle est plébiscitée à travers le monde" a-t-il déclaré. L'artiste francophone la plus streamée du monde en 2023 a toutefois fait l'objet d'une polémique raciste depuis cette mise en avant, et ni elle, ni les organisateurs n'ont confirmé sa participation. Autre française à faire l'objet de spéculations, la chanteuse Yseult, révélée dans Nouvelle Star en 2014. C'est le magazine Entrevue qui a relayé l'information selon laquelle le président de la République aurait appuyé son nom auprès des organisateurs.

Plusieurs stars étrangères sont également envisagées par les internautes impatients de découvrir le show de la cérémonie d'ouverture. La dernière en date est Lady Gaga, la chanteuse américaine a été aperçue cette semaine à Paris, ce qui n'a pas manqué de faire réagir ses fans qui pense l'avoir reconnu dans le teaser publié par Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Sur X, plusieurs d'entre eux ont aussi republié une image de la star avec un piano, sur une plateforme flottante posée sur la Seine. Une hypothèse que confirme RTL ce mardi 23 juillet qui indique que : "Lady Gaga a déjà répété lundi sur la scène".

Deux stars francophones déjà révélées

Si tout cela n'est encore que supposition, un nom plus étonnant est sorti ces derniers jours. Celui de Marc Cerrone, le musicien français aux 30 millions d'albums vendus, a tout récemment laissé entendre qu'il allait bien participer au spectacle d'ouverture des Jeux. BFMTV est catégorique, l'artiste est bien programmé à la cérémonie d'ouverture, pas de doute possible. Il pourrait réinterpréter son tube Supernature, sorti en 1977. Chez RTL, le 12 juillet, l'artiste de 72 ans s'est vu interrogé sur son emploi du temps le 26 juillet et a répondu : "Ce n'est pas ma soirée, de quoi vous parlez ? Tant que ce n'est pas fait... c'est ma philosophie de vie : j'ai des objectifs, des ambitions, mais tant que ce n'est pas fait, on en parle pas".

"Il se passe plein de choses, j'ai encore des choses très importantes qui arrivent dans quinze jours", a-t-il également dit, avant d'ajouter : " On ne peut pas en parler, vous voulez que j'aille en prison, ou je ne le fasse pas ?" Marc Cerrone doit donc se produire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Si cela se confirme, il sera accompagné d'une vingtaine d'autres artistes, tels que Dua Lipa, dont le nom ressort ces derniers jours, et surtout la québécoise Céline Dion. La chanteuse est, en effet, arrivée mardi 23 juillet à Paris pour des essayages en vue de sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture.

Plus tôt cette année, son nom était déjà apparu notamment dans la bouche de la ministre des Sports et des Jeux olympiques mais depuis rien n'avait été confirmé. Pour rappel Céline Dion multiplie depuis 4 ans les annulations de concerts pour raison de santé. En France, ses fans l'attendent donc depuis 2020, date initiale de sa tournée "Courage World Tour". Cette fois il semble que ce soit la bonne, sa participation à la cérémonie ne fait plus aucun doute indique Le Parisien, qui ajoute qu'elle devrait interpréter "L'Hymne à l'amour", d'Edith Piaf.