Canicule : 9 départements toujours en vigilance orange canicule, voici les prévisions

Météo-France a levé l'alerte orange canicule sur une grande partie du pays, mais 9 départements du sud-est restent concernés par les fortes chaleurs et la vigilance orange.

Une canicule touche la France depuis dimanche. Alors que près de la moitié du pays était en alerte ces derniers jours, un retour presque à la normale est annoncé depuis ce vendredi 2 août matin. Seulement 9 départements sont maintenus en vigilance orange canicule : l'Hérault, le Gard, les Bouches de Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et les deux départements Corse.

© Capture d'écran de Météo-France

Dans son bulletin de vendredi matin, Météo France annonce que les départements suivants devraient sortir de la vigilance orange canicule ce week-end :

Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse samedi à 6h ;

Var, Gard, Hérault samedi à 22h.

Ne resteront alors plus que Corse et Bouches-du-Rhône en vigilance orange canicule ce week-end.

La journée a été très chaude hier, et les "40°C ont été dépassés près de la Méditerranée et en Corse hier jeudi avec notamment 41.2°C aux Arc dans le Var" indique Météo-France dans son bulletin météo de vendredi matin. Ce vendredi matin à 5h, les températures étaient également très hautes dans le sud-est, et l'agence météo a relevé par exemple 27,1°C à Istres ou encore 27,7°C à Aigues-Mortes.

Pour aujourd'hui, le mercure va encore bien grimper près de la Méditerranée dont la Corse, avec 35 à 39°C localement. 35 degrés sont attendus à Montpellier, 34 degrés en Corse et à Gap, 33 degrés à Perpignan et 32 degrés à Montélimar. Le reste du pays retrouve des températures de saison, beaucoup plus agréables, entre 21 et 27 degrés dans la moitié nord de l'hexagone.

Si cet épisode caniculaire est intense, il est de courte durée, et aucun département n'a été placé en vigilance rouge. Des pics auront toutefois atteint les 40°C cette semaine, notamment en Gironde, dans une partie des départements du bassin méditerranéen ou dans les Deux-Sèvres. Lundi, Météo France a ainsi pu enregistrer au plus chaud de la journée : 40,9°C à Grospierres en Ardèche, 40,6°C à Moules-et-Baucels dans l'Hérault, 39,6°C à Villaries en Haute-Garonne, 39,4°C à Brive en Corrèze, 38,9°C à Auch dans le Gers, 38,8°C à Bordeaux (Gironde) ou encore 38,7°C à Orange dans le Vaucluse.