Canicule : Recul de la chaleur, place à une dégradation orageuse ce mardi

Après un lundi très chaud, les températures commencent à baisser ce mardi et laissent place à des orages.

La vague de chaleur a atteint son pic ce lundi sur une large partie du pays. 40 départements avaient été placés en vigilance orange canicule. Ce mardi, d'après Météo-France, ils ne sont finalement plus que neuf : Ain, Alpes-Maritimes, Corse-du-Sud, Drôme, Haute-Corse, Haute-Savoie, Isère, Rhône et la Savoie. Les températures baissent donc ce mardi sur la quasi-totalité du territoire. Elles ne devraient notamment pas dépasser les 30 degrés à Paris contre 36 la veille. La chaleur persiste toutefois dans le quart sud-est avec des températures avoisinant les 35 degrés.

Cependant, une dégradation orageuse se profile. 7 départements sont en vigilance orange : l'Allier, La Loire, l'Aveyron, le Tarn, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme. Les orages arriveront dès le début d'après-midi sur le Massif central.

Météo-France alerte sur "des orages forts, accompagnés d'intenses précipitations, de grêle, de bourrasques et d'une activité électrique importante". Des rafales jusqu'à 100 km/h sont attendues. Sur le reste du pays, des averses sont attendues ponctuellement notamment de l'ouest des Pyrénées aux Hauts-de-France.

Un week-end ensoleillé

Mercredi, seulement trois départements seront en vigilance orange canicule, les Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse. Les températures continueront aussi de baisser. Après les orages du milieu de semaine, l'anticyclone des Açores devrait assurer un temps calme et chaud, sans trop d'excès, selon La Chaine Météo. Au nord de la Loire, un ciel nuageux persistera et des averses seront possibles près de la Manche.

Le week-end s'annoncera plutôt ensoleillé malgré quelques orages sur les reliefs de l'est. Les températures oscilleront entre 20 et 33 degrés dans l'Hexagone.