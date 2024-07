Alerte au ver de feu : urticant, il envahit les plages de la Méditerranée

Ce ver marin prolifère en Méditerranée. Il inquiète de plus en plus les pêcheurs, mais aussi les vacanciers.

La Méditerranée, prisée pour ses plages durant l'été, fait face à une invasion préoccupante, particulièrement présente cet été : le ver de feu. Avec ses poils blancs urticants qui se détachent au moindre contact, il provoque une vive sensation de brûlure en pénétrant la peau. Le ver de feu aussi appelé ver barbelé est une nouvelle menace marine et inquiète aussi bien les pécheurs que les vacanciers et les baigneurs.

La présence du ver de feu en Méditerranée n'est pas nouvelle mais la hausse des température des eaux favorise leur multiplication et leur migration vers de nouvelles zones, notamment au sud de l'Italie. L'espèce y prolifère à une vitesse folle. Autrefois, on les trouvait seulement l'été en Méditerranée, aujourd'hui, ils "sont présents tout au long de l'année", explique le pêcheur Alfonso Barone à l'AFP.

Inquiet pour son métier, le pécheur déplore des pertes de plus en plus importantes. "Ils avaient l'habitude de manger environ 30% des prises... Désormais, ce chiffre est passé à 70%". Lorsque ce pêcheur remonte ses filets au large de la Sicile, ses poissons ont été dévorés par ce prédateur, ils sont invendables explique-t-il. Ils "mangent la tête, tout le corps, et l'éviscèrent", poursuit le pécheur. Véritable menace pour l'écosystème marin, le ver de feu se montre particulièrement vorace, s'attaquant au corail comme aux poissons.

Comment reconnaître le ver de feu ?

Surtout, ses piqûres se montrent particulièrement douloureuses. Le contact avec les poils urticants provoque une sensation de brûlure et des inflammations. Cela inquiète aussi les touristes sur les plages de la Méditerranée qui font face à la prolifération de ver de feu. Sur certaines plages, des vacancier se baignent avec des masques et des chaussures plastiques pour ne pas subir les effets du ver de feu.

Ce ver est impossible à tuer. Le couper en deux ne sert à rien explique le zoologue Francesco Tiralongo. "On ne peut pas tuer un ver de feu en le coupant en deux, car il a d'excellentes capacités de régénération. Si vous le coupez en deux, non seulement la partie avec la tête régénère une partie arrière, mais la partie arrière parvient elle aussi à reconstituer une tête en 22 jours environ."

A quoi ressemble ce ver vorace ? Il est facilement reconnaissable. Ce ver marin aux air de mille-pattes peut être brun, rouge ou vert, avec des nuances rouge vif. Cette coloration vibrante est souvent accentuée par ses poils blancs contrastants. Il mesure habituellement entre 15 et 30 cm, mais peut atteindre jusqu'à 50 cm. La tête du ver de feu est petite par rapport à son corps et possède de petites antennes et des palpes qui l'aident à détecter son environnement et ses proies.