Alerte aux orages : un épisode violent attendu, 12 départements en vigilance

Météo-France a placé, ce mardi 30 juillet, 12 départements d'Île-de-France et du Centre en vigilance. De fortes précipitations sont attendues en fin de journée.

L'alerte orange aux orages de Météo-France court de 18 heures à minuit ce mardi 30 juillet 2024. Alors que la canicule a posé ses valises dans l'Hexagone depuis dimanche et qu'une grande partie du pays suffoque, 12 départements vont connaître un épisode orageux et pluvieux d'une certaine intensité en fin de journée. Sont concernés : l'Île-de-France et une partie du Centre. Dans le détail, la vigilance orange aux orages s'étend aux départements suivants : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise, l'Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher et depuis 16 heures et la dernière mise à jour du bulletin météo, le Cher.

© Capture site Météo-France

Dans son dernier bulletin, Météo-France parle d'une "situation orageuse nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque important de phénomènes violents". Concrètement, à compter du début de soirée, dans le nord du Centre et en Île-de-France, une dégradation orageuse est "probable" et un risque "jugé très significatif" d'avoir des orages forts existe. Ces orages violents pourraient ainsi être accompagnés d'intenses précipitations, allant de 20 à 40 mm en moins d'une heure. De la grêle, des bourrasques de vent ainsi qu'une "activité électrique soutenue", c'est-à-dire de nombreux éclairs, sont également annoncés. Météo-France précise cependant que "ces phénomènes seront localisés". Toujours selon les dernières informations communiquées par Météo-France en début d'après-midi, il semble que la vigilance orange aux orages ne devrait pas se poursuivre demain.