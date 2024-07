Alerte aux orages : vigilance orange levée, le bilan des dégâts

Alors que 12 départements d'Île-de-France et du Centre avaient été placés en vigilance orange hier par Météo France en raison de forts orages et précipitations attendues, l'alerte a été levée. On fait le point.

Alors que la France est touchée par un épisode caniculaire, les orages sont arrivés hier en fin de journée. Météo France avait placé 12 départements d'Île-de-France et du Centre (Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise, l'Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher, le Cher) en vigilance orange en raison de l'arrivée d'un épisode orageux et pluvieux d'une certaine intensité en fin de journée. L'alerte orange est levée ce mercredi, mais plusieurs départements sont toujours en vigilance jaune. Une "nouvelle vague orageuse à partir de la mi-journée sur une large moitié nord du pays, ainsi que du Massif Central aux Alpes" est à surveiller prévient Météo France dans son bulletin du matin.

© Capture site Météo-France

Si aucune victime n'est à déplorer suite à l'épisode orageux qui a eu lieu dans la soirée du mardi 30 juillet au mercredi 31 juillet 2024, quelques dégâts sont tout de même à déplorer, surtout des inondations d'habitation. Des images et vidéos sur X montrent également la violence des orages et l'intensité des pluies et vents.

En Seine-Maritime, se sont les communes de Bois-d'Ennebourg et de Martainville-Épreville, mais aussi Yerville et Bois-l'Évêque qui ont été le plus touchées rapportent nos confrères d'Actu, avec 44 habitations inondées. L'Orléanais a également été touché part des vents violents et de la grêle. Des inondations d'habitations dans le secteur de Puiseaux, dans le Pithiverais ont occupé les sapeurs-pompiers en fin de nuit peut-on lire sur le site La République du Centre. A Paris, aucun incident n'est à déplorer, mais le temps est encore instable, et de possibles orages localement sont attendus en Île-de-France et dans une grande partie nord deu pays aujourd'hui.