Alerte aux orages : vigilance orange levée, mais de gros dégâts sont à déplorer

Alors que 28 départements étaient en vigilance orange orage cette nuit, l'alerte a été levée par Météo France. Mais la nuit n'a pas été de tout repos, et de nombreux dégâts sont à déplorer, particulièrement dans l'Eure, l'Orne, en Mayenne, dans les Vosges... Le bilan

Cette nuit, Météo France avait placé 28 départements en vigilance orage et prévoyait des orages violents localement. Les prévisionnistes avaient alerté, "entre 20 à 40 mm de pluie peuvent tomber en une heure de temps, "parfois plus", ainsi qu'une "forte activité électrique, localement de la grêle, et des rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km/h localement plus" étaient attendus.

Si les orages semblent derrière nous et s'éloignent, ils ont laissé des traces. L'heure est au bilan. La nuit a en effet été très orageuse, et de nombreux dégâts considérables sont à déplorer dans de nombreux départements. Parmi les départements les plus touchés, on peut noter l'Eure, l'Orne, la Mayenne, ou encore les Vosges.

Des dégâts importants dans l'Eure suite aux orages

Le département de l'Eure, et plus particulièrement Evreux a été fortement touché par les orages. S'il n'y a eu aucun blessé, il y a eu de gros dégâts matériels. "À Évreux, plusieurs entreprises, magasins, habitations, équipements publics ont subi des dégâts significatifs (effondrements de plafonds et inondations)", a informé la préfecture dans un communiqué. "Plusieurs entreprises, magasins, habitations, équipements publics ont subi des dégâts significatifs (effondrements de plafonds et inondations)", a également indiqué la préfecture.

Plusieurs routes du département ont été inondées et interdites à la circulation, comme l'indique Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint à la sécurité à la maire d'Évreux au micro de BFMTV. L'adjoint au maire a également annoncé que des habitations avaient été touchées par des inondations, "essentiellement des sous-sols, des caves", et que "quelques cas isolés de personnes qui ont leur cave inondée et qui ont été relogés par de la famille". "Nous avons eu à subir les dégâts d'un orage assez violent. Entre 17h et 19h30, environ 40mm de pluie sont tombés, ce qui représente quelques millions de litres qui se sont abattus sur Évreux", explique-t-il.

La foudre est également tombée sur une maison sans faire de blessé. "La foudre a causé un incendie dans une habitation au Mesnil-Jourdain. L'occupant a pu être évacué sans être blessé ", indique la préfecture.

De nombreux foyers privés d'électricité, des routes inondées, des énormes grêlons

Dans l'Eure, à 17h hier, 6500 foyers étaient privés d'électricité, et à 19h30, toujours 3500 foyers n'avaient plus de courant. Dans l'Orne, ce sont 1 200 foyers qui ont été victimes de coupure d'électricité "au plus fort de l'événement".

En Mayenne, plusieurs communes ont été touchées par les orages et les fortes pluies. C'est le cas de d'Alexain, Chailland, Contest, Saint-Baudelle, Ernée, Aron ou encore Juvigné. Parmi les dégâts : des arbres sur les voies et des routes inondées.

Dans le Nord-Pas-de-Calais plusieurs communes ont été inondées cette nuit, suite à des orages diluviens comme en témoigne cette photo.

"Dans les Vosges, les grêlons faisaient la taille d'un abricot !" raconte le maire de Gérardmer Stessy Speissmann Mozas à France Bleu Sud Lorraine. Selon Vosges TV, des campeurs ont été évacuées vers une salle des fêtes et un gymnase dans les communes de Granges-Aumontzey et Xonrupt-Longemer.

L'Aube a elle aussi connue des averses avec d'énormes grêlons.

Un premier épisode orageux mardi soir

Mardi soir, une douzaine de départements avaient déjà été placés en alerte pour des orages violents. Si aucune victime n'est à déplorer à la suite de l'épisode orageux, quelques dégâts sont tout de même à déplorer, surtout des inondations d'habitations. Des images et vidéos sur X montrent également la violence des orages et l'intensité des pluies et vents.

En Seine-Maritime, se sont les communes de Bois-d'Ennebourg et de Martainville-Épreville, mais aussi Yerville et Bois-l'Évêque, qui ont été le plus touchées, rapportent nos confrères d'Actu, avec 44 habitations inondées. L'Orléanais a également été affecté part des vents violents et de la grêle. Des inondations d'habitations dans le secteur de Puiseaux, dans le Pithiverais ont occupé les sapeurs-pompiers en fin de nuit, peut-on lire sur le site La République du Centre.