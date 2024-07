Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 31 juillet 2024, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, la Française des jeux propose quatre millions d'euros. Mais trouverez-vous les résultats ?

Vous songez à pimenter un peu votre quotidien ? Et si vous deveniez millionnaire ? Ou plutôt, et si vous essayiez de le devenir ? À moins de n'avoir dans vos tiroirs la recette miracle pour la paix dans le monde ou la potion magique du bonheur que vous pourriez faire breveter, le mieux est encore de vous en remettre au hasard et de tenter votre chance au tirage du Loto de ce mercredi 31 juillet 2024. Il va cependant de soi que, qui dit hasard dit chance. Mais qui sait, peut-être que ce mercredi est votre jour ! Pour le découvrir, il vous suffit de tenter votre chance au tirage du Loto. Les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Gardons toutefois à l'esprit que si gagner le jackpot du Loto était aussi facile, vous connaîtriez de nombreux millionnaires dans votre entourage. En effet, découvrir les cinq chiffres et le numéro Chance de la combinaison du jour demande d'avoir un karma au beau fixe et des étoiles bien alignées. Vous avez de fait plus de chance d'être né(e) avec un sixième doigt sur une main (1 sur 20 000) ou de voir l'un de vos enfants devenir astronaute (1 sur 12 millions), selon le site Welovebuzz, que de trouver le résultat Loto en ne pariant qu'une seule combinaison (1 sur plus de 19 millions). Mais rien ne dit que vos grigris et autres porte-bonheurs ne feront pas la différence !