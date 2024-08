Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 17 août 2024, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto du 17 août. La FDJ met en jeu 7 millions d'euros. De quoi commencer sereinement l'année.

La rentrée arrive à grands pas et ce début d'année peut mettre la pression alors qu'on rentre tout juste de vacances. Alors pourquoi ne pas tenter sa chance de devenir millionnaire et de s'accorder quelques semaines de bon temps en plus ? Ce samedi 17 août, la FDJ met en jeu 7 millions d'euros. Pour jouer, rendez-vous dans un point de vente de la Française des Jeux avant 20h15 pour remplir une grille ou demander un flash. Attention à bien vérifier les horaires d'ouverture de votre point de vente. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site ou l'application de la Française des Jeux pour jouer en ligne. Une grille vous coûtera 2,20 euros. Pour ceux qui n'auraient pas eu la main chanceuse, avec les cinq bons numéros et le bon numéro chance, il reste la possibilité à dix personnes de gagner 20 000 euros. Les heureux gagnants seront tirés au sort. Pour multiplier vos chances de gagner, vous pouvez remplir une grille multiple, dont le coût peut aller jusqu'à 369,60 euros, pour huit numéros cochés et trois numéros chance, ou sept numéros cochés et huit numéros chance.

Les résultats