Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 21 août, 9 millions d'euros en jeu

Ce mercredi 21 août, la Française des Jeux vous propose de tenter de remporter 9 millions d'euros ! Tentez votre chance en jouant au Loto (FDJ) ! Vous avez jusqu'à 20H15 pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des Jeux ou sur le site internet de la FDJ. Les résultats du tirage seront connus aux alentours de 20h35. Attention, si vous participez trop tard, votre grille risque d'être comptabilisée pour le tirage suivant.

Les règles du Loto sont simples : vous devez vous munir d'une grille et cocher sept numéros : cinq sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Il vous faudra débourser 2,50 euros pour une grille simple, ou choisir d'augmenter vos chances en achetant une grille multiple. Au maximum, vous aurez le droit de choisir jusqu'à 10 numéros ou 12 étoiles par grille. Mais le prix augmentera en conséquence.

De faibles chances de remporter le jackpot

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Mais gardons tout de même à l'esprit que si remporter le jackpot du Loto était aussi facile, vous connaîtriez de nombreux millionnaires dans votre entourage. En effet, découvrir les cinq chiffres et le numéro Chance de la combinaison du jour demande d'avoir un karma au beau fixe et des étoiles bien alignées. Vous avez de fait plus de chance d'être né(e) avec un sixième doigt sur une main (1 sur 20 000) ou de voir l'un de vos enfants devenir astronaute (1 sur 12 millions), selon le site Welovebuzz, que de trouver le résultat Loto en ne pariant qu'une seule combinaison (1 sur plus de 19 millions). Mais rien ne dit que vos grigris et autres porte-bonheurs ne feront pas la différence !