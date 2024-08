Orages : météo-France place trois départements en vigilance orange

Trois départements ont été placés en vigilance orange aux orages ce samedi par Météo-France. D'importants cumuls de pluie, de grêle, voire des rafles de vent jusqu'à 100 km/h sont attendus sur les départements concernés.

La vigilance est de mise sur trois départements. Ce samedi 31 août, une partie du territoire connaîtra un temps pluvieux avec des averses fréquentes, voire orageuses. Par mesure de précaution, Météo-France a donc décidé de placer trois départements en vigilance orange aux orages. Il s'agit des Landes, de la Gironde à partir de 18 heures et des Pyrénées-Atlantiques à compter de 20 heures. Dans la même veine, mais avec une surveillance moindre, 48 autres départements ont été placés par l'institut météorologique en vigilance jaune pour orages.

Les orages, qui vont se succéder par vagues jusqu'à dimanche soir, seront rythmés par des périodes de calme temporaire avant une nouvelle dégradation prévue dans le sud-ouest du pays dans la soirée de ce samedi. La perturbation, qui arrive de la péninsule Ibérique doit remonter dès la fin de journée sur la côte basque avant d'atteindre "le secteur du bassin d'Arcachon en début de nuit de samedi à dimanche".

D'importantes chutes de pluie, de grêle et des rafales de vent attendues

Le phénomène météorologique pourrait localement être plus ou moins violent. Des rafales de vent pouvant atteindre les 80, voire les 100 km/h sont attendues, ainsi que des chutes de grêle et des cumuls de pluie de l'ordre de 40 mm "en peu de temps", met en garde Météo-France. "Les orages les plus violents concerneront prioritairement les départements placés en vigilance orange, mais une extension aux départements voisins est possible", a précisé l'institut dans son bulletin.

Le temps de la rentrée s'annonce ainsi sous la grisaille. Dimanche, une large partie de l'ouest de l'Hexagone sera sous la pluie avec une intensité marquée. La pluie devrait d'ailleurs persister avant de s'étendre jusqu'à la moitié Ouest du pays. À l'Est, le temps sera quant à lui plus doux avec de la pluie orageuse attendue seulement sur les zones montagneuses.