Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 2 septembre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, la FDJ proposait quatre millions d'euros. Découvrez sans plus attendre les résultats.

Pour son premier tirage Loto de la semaine, et même du mois, la Française des jeux (FDJ) proposait à ses joueurs de remporter jusqu'à quatre millions d'euros ce lundi 2 septembre 2024. Bien entendu, pour y parvenir, les joueurs devaient découvrir les cinq chiffres et le numéro étoile de la combinaison gagnante en participant avant 20h15 au tirage. Ce soir, la chance ne semblait pas être au rendez-vous. En effet, aucun vainqueur que ce soit au rang un ou au rang deux n'est rapporté. Soixante-quatre grilles ont cependant permis à leurs propriétaires de remporter 2 825,10 euros chacun. Voici les résultats du Loto :

Tirage du 02/09/2024 5 - 6 - 12 - 26 - 27 Chance : 6

Joker+ 9 620 376

Option 2nd tirage : 8 - 16 - 41 - 42 - 45

10 codes gagnants : M 2676 8616 - Q 7452 2954 - Q 2960 9991 - S 5558 0411 - O 5004 3108 - P 0120 7592 - Q 7765 1320 - C 8288 5737 - B 9027 7483 - E 5375 4254

Vous êtes plutôt amateurs de belles cagnottes ? Sachez que la Française des jeux propose pas moins de 131 millions d'euros à l'occasion du tirage de l'Euromillions du mardi 3 septembre, soit demain. C'est près de 33 fois plus que la cagnotte de ce lundi au Loto. C'est aussi l'équivalent de 100 769 smic, à savoir un peu plus de 8 397 années de revenu minimal en perspective. Avis aux amateurs, il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce tirage Euromillions pour lequel nous ne manquerons, une fois encore, pas de vous livrer les résultats lorsqu'ils seront dévoilés.