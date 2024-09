Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 9 septembre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi 9 septembre proposait trois millions d'euros. Retrouvez sans plus attendre les résultats du jour.

Les trois millions d'euros qui étaient mis en jeu ce lundi 9 septembre seront remis sur la table lors du prochain tirage Loto de la semaine, soit mercredi. Conséquence d'un tirage dépourvu de grand vainqueur, quatre millions d'euros seront proposés dans deux jours. Si personne n'est parvenu à parier sur les bons résultats Loto, certains sont tout de même parvenus à mettre la main sur une partie du bon résultat. Ainsi, quelque 43 grilles permettent à leurs propriétaires de repartir avec 4 002 euros ce lundi soir. Voici la combinaison gagnante du jour :

Tirage du 09/09/2024 3 - 8 - 17 - 18 - 41 Chance : 3

Joker+ 2 130 123

Option 2nd tirage : 3 - 28 - 33 - 35 - 43

10 codes gagnants : T 7892 5060 - F 8163 2047 - E 3465 8605 - S 8434 6959 - S 2212 5055 - N 0416 0186 - A 2794 7973 - M 3930 4321 - F 9466 7209 - H 6010 1905

En temps normal, la Française des jeux propose trois tirages du Loto par semaine. Mais cette semaine, les amateurs de belles cagnottes pourront exceptionnellement tenter une quatrième fois leur chance s'ils le souhaitent. En effet, vendredi 13 oblige, la Française des jeux proposera un tirage spécial pour célébrer ce jour de... malchance, du moins pour les plus superstitieux d'entre nous. Histoire, qui sait, de rompre le sort. Treize millions d'euros seront mis en jeu, ainsi que 50 codes permettant chacun de faire gagner 20 000 euros. Pour les intéressés, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance.