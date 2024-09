Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 11 septembre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Avez-vous tenté de remporter le jackpot de 4 millions d'euros, mis en jeu par la FDJ ce mercredi 11 septembre 2024 ? Il est l'heure de découvrir les résultats du nouveau tirage du Loto.

Avez-vous été chanceux ce soir ? Car oui, ce mercredi 11 septembre, une personne a touché le gros lot ! La Française des jeux (FDJ) mettait en jeu une cagnotte de 4 millions d'euros. Et un heureux a choisi la combinaison gagnante, ainsi que le numéro chance. Le hasard aura donc fait un millionnaire, ainsi que d'autres chanceux. Une personne a également trouvé les bons numéros, mais pas le numéro chance, ce qui lui a permis de gagner 159 983,30 euros. Cinquante autres ont eu quatre numéros ainsi que le chiffre chance, leur faisant remporter 780,90 euros. Sans plus attendre, voici la combinaison gagnante.

Loto" data-type="interactive">

En fin de semaine, plusieurs belles cagnottes pourraient être remportées. En plus d'être marqué par la superstition, vendredi 13 verra en effet deux tirages : l'EuroMillions et le Super Loto. Pas moins de 29 millions d'euros sont mis en jeu pour l'EuroMillions, pour lequel vous pourrez tenter votre chance vendredi jusqu'à 20h15. Pour le Super Loto, vous pouvez d'ores et déjà soumettre votre grille pour tenter de remporter le jackpot de 13 millions d'euros minimum. Qui plus est, cinquante joueurs seront tirés au sort et gagneront 20 000 euros. À noter toutefois : il vous faudra débourser 3 euros pour acheter une grille du Super Loto, contre 2,20 euros habituellement.