Résultat Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 13 septembre 2024, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. Vendredi 13 oblige, la Française des jeux propose un tirage du Loto spécial. Treize millions d'euros sont à remporter, mais ce n'est pas tout...

Pour les plus superstitieux d'entre nous, le vendredi 13 est synonyme de malheur, de malchance. Pour d'autres, au contraire, ce jour rime avec chance. À la Française des jeux, c'est en tout cas toujours l'occasion de proposer un tirage spécial du Loto. Jouant sur cette date symbolique, la FDJ organise exceptionnellement un tirage ce vendredi. En temps normal, les tirages Loto ont lieu les lundis, mercredis et samedis seulement. Mais ce n'est pas tout, un gros lot digne de ce nom est mis sur la table. Les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à 13 millions d'euros. Un jackpot plutôt élevé pour ce jeu de hasard dont le gros lot moyen remporté s'élève à cinq millions d'euros. À noter également que 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros seront aussi tirés au sort. Une demi-centaine de participants repartira ainsi, quoi qu'il arrive, avec cette belle somme ce soir. Les résultats seront délivrés ici même vers 21 heures environ.

Comment remporter le tirage du Loto ? Quels chiffres ont-ils le plus de chance de sortir ? Pas de science exacte malheureusement au Loto, les joueurs doivent avant tout et surtout compter sur leur chance du moment pour espérer remporter un petit quelque chose. Mais pour ceux qui le voudraient, sachez qu'il existe des statistiques sur le site de la Française des jeux qui permettent de connaître les chiffres qui ont eu le plus ou moins de chance ces derniers temps. Reste à savoir s'il est plus judicieux de parier sur un chiffre qui serait déjà sorti six ou sept fois ces derniers mois, ou plutôt sur un qui n'a pas été tiré durant ce laps de temps... Pour ceux qui préfèrent s'abandonner totalement au fruit du hasard, l'option flash permet de créer des combinaisons toutes faites. Quant à ceux qui ont leurs chiffres porte-bonheur, ils sont bien sûr libres de les utiliser pour composer leur combinaison gagnante !