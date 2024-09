Tempête Boris : la France peut-elle connaitre de telles intempéries dévastatrices ?

La tempête Boris a ravagé l'Europe centrale, provoquant inondations, évacuations mais aussi décès. La France peut-elle se retrouver face à des événements similaires ?

Depuis ce week-end, la tempête Boris a fait de terribles dégâts en Europe avec de très fortes pluies et même d'importantes chutes de neige. Le bilan humain est très lourd : au moins 15 victimes sont à déplorer selon les dernières informations. Des personnes seraient encore portées disparues et des inondations catastrophiques ont été constatées, entrainant des évacuations.

En Europe, un véritable conflit de masse d'air s'est mis en place. A l'ouest, une chute des températures a été perceptible, alors qu'à l'est, elles étaient bien au-dessus des normales de saison. Ces différences d'air se sont rencontrées en Europe centrale, créant ainsi la dépression qui s'est alors retrouvée coincée. Elle continue d'ailleurs son chemin et, selon La Chaine Météo, des conditions très dégradées sont attendues jusqu'à mardi.

La tempête a surtout touché la Roumanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et l'Autriche. Des pays qui ne sont certes pas frontaliers avec la France mais qui n'en sont pas si loin. L'Hexagone va-t-il subir les conséquences de cette tempête ? A priori, ce ne sera pas le cas. Guillaume Séchet, météorologue, a confié, à Actu.fr, que cet événement qu'il qualifie de "goutte froide" a provoqué la "descente de l'air froid vers la France" la semaine dernière mais pour le spécialiste, cela n'ira pas plus loin.

Un phénomène météorologique "pas impossible" en France

La tempête ne va pas atteindre l'Hexagone et même si cela avait été le cas, elle n'aurait pas fait tant de dégâts que dans les pays voisins. "L'humidité aurait pu provoquer des pluies à l'est, mais moins intenses qu'en Europe centrale", a-t-il assuré. La France s'apprête d'ailleurs plutôt à connaitre des jours ensoleillés et une remontée des températures, soit un temps peu perturbé.

Toutefois, comme le précise Frédéric Decker, météorologue pour Météo News auprès de l'Union, il n'est "pas impossible" qu'un tel phénomène arrive un jour en France. Les courants d'air chaud méditerranéens peuvent venir se confronter avec ceux venus du nord : "Avec des anticyclones sur la mer du Nord et la Méditerranée, dans l'absolu ça pourrait arriver", a-t-il précisé. Suite au réchauffement climatique, de tels incidents risquent de toute façon de devenir de plus en plus fréquents.