Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 16 septembre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. La FDJ mettait en jeu 2 millions d'euros pour le tirage du Loto de ce 16 septembre 2024. Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante.

Les 2 millions d'euros proposés par la FDJ ont-ils été remportés ce lundi 16 septembre ? Eh bien non. Aucun joueur n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance pour toucher le gros lot. Le hasard sera-t-il plus clément pour le prochain tirage, comme il l'a été samedi pour le jackpot de 14 millions d'euros ? Une question pour demain. Pour l'heure, découvrez les différents gains, car oui ! Tout le monde n'est pas reparti bredouille : un joueur a réussi à choisir les cinq bons numéros, et a remporté la belle somme de de 137 134,40 euros. Et 21 personnes ont eu 4 numéros et le chiffre chance, leur offrant 1 593,80 euros de récompense. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir la combinaison gagnante de ce tirage.

Tirage du 16/09/2024 6 - 11 - 15 - 32 - 49 Chance : 4

Joker+ 8 309 522

Option 2nd tirage : 11 - 21 - 25 - 35 - 41

10 codes gagnants : P 6313 9751 - C 4361 0448 - P 7425 4543 - H 5134 3712 - K 6799 8181 - B 2371 1548 - J 0617 8150 - V 0323 7397 - V 3040 1374 - J 0918 1161

Chaque semaine, la FDJ vous propose trois tirages du Loto, les lundis, mercredis et samedis. Le premier jackpot commence à 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté, il augmente d'un million d'euros pour le prochain tirage, chaque soir de jeu, jusqu'à ce que la cagnotte soit remportée. Et ce n'est pas une mince affaire ! Vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Pour jouer, rien de plus simple : acheter une grille, à 2,20 euros, et y sélectionner cinq nombres entre 1 et 49. Il vous faudra aussi choisir un sixième, le numéro chance, compris entre 1 et 10.