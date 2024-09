Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 18 septembre 2024, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage du Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Trouverez-vous les résultats du jour ?

Les résultats du Loto seront-ils découverts ce mercredi 18 septembre 2024 ? La réponse ne sera malheureusement pas connue avant le tirage prévu vers 20h45 environ. En attendant, libre à chacun de tenter sa chance. La grille de base est vendue 2,20 euros, mais il est possible, moyennant quelques euros, voire dizaines ou centaines d'euros de plus, de parier sur davantage de chiffres et donc, d'augmenter ses chances. Attention, augmenter ses chances peut coûter cher, et ce, pour un résultat qui ne sera pas forcément à la hauteur de vos attentes…

Pour les amateurs de cagnottes plus conséquentes, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront vendredi un gros lot nettement plus alléchant. Pas moins de 54 millions d'euros seront mis en jeu. Ceux qui le souhaiteraient peuvent d'ores et déjà participer à ce tirage en se rendant en point de vente FDJ ou directement sur le site ou l'application de la Française des jeux. Tirage de l'Euromillions oblige, il vous faudra débourser au minimum 2,50 euros pour pouvoir participer. Les résultats seront communiqués vers 21h30 sur le site Linternaute.com ou sur les site et application de la FDJ.