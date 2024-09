Economies forcées, baisse des dotations... Quel avenir pour les Restos du cœur ?

Si l'association des Restos du cœur entend retrouver "un niveau de fonctionnement plus normal" cette année, 110 000 demandeurs ont du être refusés.

"On pourrait fermer d'ici trois ans". Ces mots alarmants étaient ceux du président de l'association des Restos du cœur Patrice Douret, en 2023. À cette époque, la situation était dramatique, obligeant les responsables à réduire le nombre de bénéficiaires. Grâce à plusieurs restrictions drastiques, si "la situation n'est pas sauvée pour autant", comme l'indique le porte-parole de l'association, Yves Mérillon ce vendredi 27 septembre au micro de France Inter, les Restos du cœur devraient pouvoir retrouver "un niveau de fonctionnement plus normal" cette année.

70 % des bénéficiaires gagnent moins de 600 euros par mois

Pour redresser la barre, l'an passé, l'association a du refuser 110 000 demandeurs. De plus, la dotation alimentaire hebdomadaire a été réduite par trois. "Ces mesures de réduction d'économies forcées plus l'appel à la générosité nous a permis de ne pas arrêter notre fonctionnement en plein hiver comme cela nous menaçait, et c'est important", se réjouit Yves Mérillon sur France Inter.

Attention, rien n'est gagné pour autant concernant la pérennité de l'association. "Les gens se présentent toujours aussi nombreux à nos portes. Nous avons accueilli l'année dernière 1,3 million de personnes", précise le porte-parole de l'association, interrogé par nos confrères de France Inter. Malheureusement, 70 % des personnes accueillies gagnent moins que la moitié du seuil de pauvreté, soit moins de 600 euros par mois. Alors, si la demande ne baisse pas, et que les Restos du cœur sont désormais obligés de refuser des demandeurs dans le besoin, c'est aussi pour le bien d'un autre type de population, particulièrement touché par la précarité.

Un effort considérable pour les 126 000 bébés de 0 à 3 ans

"Nous avons récupéré quelques marges de manœuvre, ce qui nous permet aujourd'hui de nous donner des priorités comme celles de la petite enfance pour essayer de redonner un peu plus d'aide", explique Yves Mérillon. Une aide qui sera la bienvenue car aujourd'hui, 10 % des bénéficiaires des Restos du cœur sont des bébés de 0 à 3 ans, soit 126 000 personnes accueillies. Un "effort particulier" a dont été fait, notamment "en matière d'aide alimentaire, en matière d'hygiène", précise-t-il.

Un soutien d'autant plus important en raison du niveau de précarité des familles dans lesquelles grandissent ces bébés. "C'est important pour leur développement, leur santé future", abonde le porte-parole de l'association. Voilà pourquoi, les Restos du cœur ont également lancé une campagne de dons grâce à sa web radio ce week-end. Une initiative qui sera largement relayée par certains animateurs stars comme Bruno Guillon (Fun Radio), Fred Musa (Skyrock), Bruce Toussaint (TF1) ou encore Karine Le Marchand (M6). Ils sensibiliseront et appelleront aux dons à l'antenne pour financer un maximum de "kits bébés".