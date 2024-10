Les supermarchés Cora disparaissent, le magasin près de chez vous va changer à cette date

L'enseigne Cora a été rachetée. Depuis le 1er octobre, les supermarchés sont en train de disparaitre. Voici ce que va devenir celui près de chez vous et quand il va se transformer.

L'enseigne Cora, créée en 1969, dispose d'une soixantaine de supermarchés en France, dont une grande partie se situe dans le nord et l'est du pays. Depuis plusieurs années, le groupe rencontre des difficultés financières. Depuis sa création, Cora est franchisé par le groupe Carrefour, mais le lien entre les enseignes a depuis évolué. En juillet 2023, Carrefour a annoncé le rachat en France de Cora. La reprise a été effective un an plus tard et le remplacement des magasins a commencé ce 1er octobre.

Si rien n'avait changé depuis plus d'un an, les supermarchés Cora vont désormais devenir des Carrefour. Dans les magasins, la transformation se fera avec "une période de transition de deux semaines environ au cours de laquelle les hypermarchés resteront ouverts ", précise le groupe dans un communiqué.

L'enseigne sera d'abord remplacée, puis ce sera l'offre de produits Carrefour qui va envahir les rayons et "la signalétique et les tenues de travail viendront ensuite finaliser cette bascule". Une baisse de prix de 10% est prévue sur plus de 3000 références dans ses nouveaux magasins. Carrefour conserve ainsi sa place de numéro 2 dans la grande distribution derrière E.Leclerc, malgré le rachat par Intermarché de nombreux magasins Casino.

Le changement se fera tout au long du mois, en trois vagues d'une vingtaine de magasins. A parti du 1er octobre, votre magasin Cora se transforme si vous habitez à Arcueil, Creil Saint-Maximin, Ermont, Essey-Lès-Nancy, Forbach, Garges-Lès-Gonesse, Grosbliederstroff, Longeville-lès-Saint-Avold, Lunéville, Massy, Metz-Technopole, Mondelange, Moulins-lès-Metz, Nancy-Houdemont, Saint-Dizier, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sarreguemines, Toul et Verdun.

Une deuxième vague aura lieu mi-octobre avec Belfort-Andelnans, Bruay-la-Buissière, Cambrai-Proville, Colmar-Houssen, Courrières, Dorlisheim, Dunkerque-Coudekerque, Haguenau, Lens 2, Montbéliard, Mulhouse-Dornach, Remiremont, Saint-Quentin, Saint-Dié-des-Vosges, Sarrebourg, Strasbourg-Mundo, Vesoul, Villeneuve-d'Ascq-Flers, Wattignies et Wittenheim.

Enfin, une dernière vague fin octobre mettra fin aux magasins Cora. Alès, Amphion, Auxerre-Monéteau, Blois, Caen-Rots, Clermont-Ferrand, Dijon-Perrigny, Dole, Dreux, Évreux-Saint-Taurin, Limoges, Livry-Gargan, Pavillons-Sous-Bois, Reims-Cormontreuil, Reims-Neuvillette, Rennes-Pacé, Saint-Jouan-des-Guérets,Soissons, Val-d'Yerres-Boussy, Vichy et Villers-Semeuse seront concernés. Trois temps forts commerciaux viendront célébrer la transition après chaque vague : respectivement le 25 octobre, le 5 novembre et le 19 novembre.