Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 2 octobre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. La Française des jeux proposait neuf millions d'euros à qui trouverait les résultats du Loto. Qu'en est-il ?

Faute de grand vainqueur lors des derniers tirages Loto organisés, la Française des jeux proposait ce mardi 2 octobre 2024 un jackpot de neuf millions d'euros qui a dû attirer de nombreux joueurs. Mais l'heure du tirage passée, il semble que personne n'a eu assez de chance pour repartir avec le gros lot. En effet, la FDJ indique sur son site que le prochain tirage proposera 10 millions d'euros. Il aura lieu samedi. Il est possible de tenter sa chance dès à présent. En attendant, voici les résultats du Loto de ce mercredi soir :

Tirage du 02/10/2024 2 - 4 - 10 - 12 - 49 Chance : 9

Joker+ 8 577 434

Option 2nd tirage : 1 - 3 - 8 - 36 - 44

10 codes gagnants : I 0739 6625 - E 3909 9414 - U 0079 5202 - V 7957 2851 - O 8564 6483 - S 5325 1099 - G 4938 9143 - S 8485 3439 - B 0034 1823 - N 9924 3548

Pour les amateurs de belles cagnottes, sachez que la Française des jeux organisera le 31 octobre prochain un tirage du Loto spécial Halloween. Treize millions d'euros seront mis sur la table ainsi que 50 codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros. Il est possible de jouer dès maintenant. Attention toutefois, qui dit tirage spécial, dit prix spécial. La cagnotte de base sera exceptionnellement vendue 3 euros.

Reste à savoir si la chance sera au rendez-vous ? Vaudrait-il mieux jouer des chiffres qui sont récemment sortis ? Ou au contraire des qui n'ont pas été tirés au sort depuis bien longtemps ? Si cette stratégie vous intéresse, sachez que selon les statistiques affichées par la FDJ, le 15, le 31, le 6, le 7, le 22 et le 28 sont les chiffres qui sont le plus sortis depuis le 14 juillet 2019. À l'inverse, le 43, le 14, le 18, le 1, le 16 et le 36 sont ceux qui ont été les moins tirés au sort. Rappelons toutefois qu'au Loto, c'est le hasard qui décide des résultats !