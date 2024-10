Chouette d'or : quelle est la solution aux 11 énigmes ? Une personne a trouvé !

La célèbre Chouette d'or a enfin été découverte, après 31 ans de chasse au trésor. Une personne a bien résolu les 11 énigmes pour s'emparer de la statue incrustée de diamants.

C'est donc après plus de 30 ans de mystère et de recherches acharnées que la Chouette d'Or a fini par être découverte. L'un des co-organisateurs de cette chasse au trésor, parmi les plus célèbres de France, l'a fait savoir ce jeudi 3 octobre, un peu avant 9h. "Nous vous confirmons que la contremarque de la Chouette d'or a été déterrée cette nuit, simultanément avec un envoi de solution sur le système de vérification en ligne. Il est par conséquent inutile de vous déplacer pour aller creuser sur l'emplacement que vous supposez être celui de la cache. Comme annoncé précédemment, nous vérifions la validité de la solution proposée", a fait savoir le peintre Michel Becker, sur le site Internet consacré au jeu.

On ignore encore qui est le gagnant du jeu, celui qui pourra poser la chouette d'or, d'une valeur estimée à plus de 150 000 euros pour les diamants qui la constituent, sur sa cheminée. Compte tenu de l'engouement qu'a créé ce jeu et des années de mystère, il est probable que le vainqueur devienne une véritable star dans la communauté des chasseurs de trésor.

Cette personne a donc enfin résolu les 11 énigmes qui composent le jeu, qui ont hanté les "chouetteurs" les plus assidus depuis trois décennies. Quelles sont dont les solutions à chaque épreuve ? Seul l'organisateur et le gagnant ont, à cet instant, les réponses, mais elles seront publiées très prochainement désormais. Il ne serait pas improbable que la mise à disposition des solutions fasse l'objet d'un petit événement.

"Chaque énigme est représentée par un cryptogramme et un visuel. Il y en a onze, mais l'on sait maintenant qu'une douzième est cachée dans les précédentes. Elle serait peut-être la méta-énigme, celle qui donne la solution finale", explioquait il y a deux ans un expert, dans les colonnes des Echos.

Lancé en 1993 par Max Valentin (Régis Hauser de son vrai nom) et Michel Becker, la chasse à la chouette d'or est devenue un phénomène pour des générations de chercheurs. Régis Hauser, à l'origine du projet, est mort en avril 2009, seize ans jour pour jour après l'enfouissement de la contremarque de la chouette, dans un coffre quelque part en France. Il est donc désormais vide.

En octobre 2021, Michel Becker avait fait savoir qu'il avait signé un accord avec les héritiers de Max Valentin. Il avait alors eu accès aux solutions et avait indiqué que la localisation de la cache était "inchangée depuis 1993 et correspond au centimètre près à celle résultant de la résolution de l'énigme finale ('super-solution')".

Max Valentin et Michel Becker n'ont jamais révélé les solutions exactes des énigmes. Voici un aperçu général de ces énigmes et quelques théories populaires sur leurs solutions.

Les 11 Énigmes