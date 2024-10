Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 3 octobre 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de ce 3 octobre 2024 propose une nouvelle fois de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Les résultats EuroDreams seront révélés ici même dans la soirée.

Pour ce tirage EuroDreams, pas de surprise. Contrairement au Loto et à l'Euromillions, le jackpot ne varie pas. Chaque lundi et chaque jeudi, les joueurs peuvent ainsi espérer remporter au mieux 20 000 euros par mois, pendant trente ans. Une somme alléchante. Pour tenter de remporter le gros lot, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Les résultats seront connus dans la soirée, vers 21h30-22h. Reste que tenter sa chance ne suffira pas forcément. Le vainqueur, s'il y en a un, devra être doté d'une bonne dose de chance.

Tirage EuroDreams du 3/10/2024

Si vous aimez les belles cagnottes, sachez que vous devriez être servi ces prochains jours. Samedi, la Française des jeux proposera 10 millions d'euros au tirage du Loto, une très belle somme pour ce jeu de hasard. Mais pour ceux qui verraient encore plus grand, le rendez-vous incontournable de cette semaine aura lieu demain. Vendredi 4 octobre, le tirage de l'Euromillions proposera 170 millions d'euros. Un jackpot incroyable et une somme difficilement imaginable sur son compte. Il est possible de tenter sa chance pour ces deux tirages dès ce soir. La grille de base est vendue 2,20 euros au Loto et 2,50 euros à l'Euromillions.