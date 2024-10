Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 4 octobre 2024, 160 millions d'euros remportés

EUROMILLIONS. C'était le tirage de la semaine à ne pas manquer ! Et il semble qu'il y a eu un grand gagnant ! Découvrez sans plus attendre les résultats Euromillions.

Le méga jackpot mis en jeu il y a une semaine par la Française des jeux et ses homologues européens est enfin parvenu à trouver preneur ce vendredi 4 octobre 2024 . Une bonne nouvelle qui n'en est toutefois pas vraiment une si vous avez tenté votre chance en France puisque les très exactement 162,2 millions d'euros ont été remportés dans un des huit autres pays qui participent à ce jeu de hasard. Cinq grilles ont toutefois permis à des participants qui avaient, eux, bien validé leur grille dans l'Hexagone de repartir avec 94 700 euros. Voici tous les résultats gagnants du jour :

Tirage du 04/10/2024 4 - 8 - 16 - 17 - 20 Etoiles : 1 - 6

MyMillion : NR 671 2640

Prochain tirage mardi, 17 millions d'euros seront mis en jeu. Remporter un tirage de l'Euromillions n'est pas une chose facile. Pas besoin néanmoins d'être doté d'une intelligence incroyable ou d'un talent particulier, il suffit tout simplement d'être chanceux pour devenir millionnaire. Reste que la chance ne sourit pas tout le temps à tout le monde. Pour ceux qui souhaiteraient augmenter leur chance de remporter le gros lot, il existe néanmoins plusieurs options. La plus coûteuse consiste à jouer plusieurs grilles ou plus des cinq chiffres et deux numéros étoile, nécessaires pour composer une combinaison, sur une même grille. L'autre option est de changer son fusil d'épaule et de participer non pas à l'Euromillions, mais au Loto. Si la cagnotte y est moins incroyable, les chances de la remporter sont bien plus nombreuses... Comptez une chance sur 19 millions au Loto contre une sur... 139 millions à l'Euromillions. Le calcul est vite fait !