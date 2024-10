Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 7 octobre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Les 11 millions d'euros mis en jeu pour ce tirage ont-ils été remportés ? Tous les résultats sont désormais connus.

Au terme d'un suspense sûrement intenable pour les joueurs les plus investis, la Française des jeux vient de livrer les résultats Loto de ce lundi 7 octobre 2024. Alors que fallait-il avoir joué ? Était-ce le 2 ? Le 33 ou le 41 ? Quid du numéro Chance ? Dans le détail de la répartition des gains, on apprend ce soir que personne n'a remporté le maxi-jackpot qui sera donc re-proposé lors du prochain tirage Loto, mercredi, avec un million d'euros en plus, soit un gros lot de 12 millions d'euros. Chacun peut dès à présent (re)tenter sa chance. Notons toutefois que trois grilles ont permis à leurs propriétaires d'empocher, chacun, la coquette somme de 56 347,90 euros. Voici les résultats du jour :

Tirage du 07/10/2024 1 - 5 - 7 - 26 - 49 Chance : 8

Joker+ 4 967 629

Option 2nd tirage : 9 - 18 - 22 - 37 - 49

10 codes gagnants : D 4039 9006 - S 7281 4355 - H 1820 9269 - J 7026 5208 - S 8463 0483 - J 1402 0259 - P 5567 6299 - F 2819 5513 - Q 4187 6229 - U 5878 9004

Les amateurs de belles cagnottes seront également contents d'apprendre que la Française des jeux organisera le jeudi 31 juillet prochain un Super Loto d'Halloween. Au programme : une cagnotte de 13 millions d'euros, mais aussi 50 codes permettant chacun de faire remporter le jour du tirage 20 000 euros. En temps normal, 10 codes de 20 000 euros sont tirés au sort lors de chaque rendez-vous du Loto, ce qui explique qu'exceptionnellement, la combinaison de base sera vendue non pas 2,20 euros, mais 3 euros.