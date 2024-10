Inondation en Seine-et-Marne : plus de 3 mètres d'eau annoncés, le pic des crues encore attendu

La Seine-et-Marne est toujours placée en vigilance rouge pour les crues ce jeudi 10 octobre, au lendemain du passage de la tempête Kirk. Les inondations sont moins fortes que prévu, mais le niveau de l'eau doit continuer à monter.

La tempête Kirk est passée et les intempéries s'affaiblissent nettement, mais le pire est encore à venir dans certains départements. C'est particulièrement le cas en Seine-et-Marne, le seul département placé en vigilance rouge pour les crues durant le passage de la dépression et encore ce jeudi 10 octobre. Ce sont le Grand et le Petit Morin, deux affluents de la Seine, qui cristallisent toutes les craintes.

Si les pluies sont moindres et se sont mêmes arrêtées par endroits, le niveau de l'eau va continuer à monter dans les prochaines heures prévient l'agence Vigicrues. "A la suite du passage de la tempête Kirk, sur le Grand Morin des débordements importants sont en cours dans le secteur de Pommeuse. Les niveaux resteront à la hausse toute la journée. Des hausses de niveau seront également observés sur la Marne notamment à sa confluence avec le Grand Morin", rapporte le dernier bilan de l'agence météorologique. Un fait que les habitants de Seine-et-Marne connaissent bien après trois précédentes inondations dues au débordement du Grand Morin et survenues depuis le début de l'année.

Jusqu'à 3,50 mètres d'eau en Seine-et-Marne

Avec la poursuite de la montée des eaux, les niveaux de crues records observés en 2016 "pourraient être atteints" selon Vigicrues. A l'époque, les inondations avaient touché 500 communes du département de Seine-et-Marne et dans la vallée du Grand Morin la rivière était montée jusqu'à 3,42 mètres. Avec la tempête Kirk des niveaux compris entre 3,80 et 4,16 mètres étaient annoncés, mais ils ont été revus à la baisse pour un niveau maximal de 3,50 mètres par l'agence spécialisée. Les inondations ont donc été moindres que ce qui était attendu, mais elles restent conséquentes.

Les crues devraient atteindre leur plus haut niveau dans les prochaines heures en Seine-et-Marne, en fin de journée ou dans la nuit au plus tard, notamment dans le secteur de Condé ou de la Pommeuse et "les niveaux devraient se stabiliser vendredi" estime Vigicrues.

Interdiction de circulation et routes coupées

Face à l'ampleur des inondations, la préfecture de Seine-et-Marne a annoncé dès mercredi soir l'interdiction de circulation des transports scolaires pour la journée du jeudi 10 octobre. Mais c'est la circulation de tous les véhicules qui est affectée par les inondations, car plusieurs axes routiers ont été coupés totalement ou partiellement à cause de la montée des eaux, notamment la N104 au niveau de la sortie n°23 Evry-Grégy-sur-Yerre ou encore la RD934 qui est inondée au niveau du tronçon la Ferté-Gaucher Lescherolles. La RD54 en direction de Fresnes-sur-Marne est fermée depuis mercredi soir.

Au-delà des difficultés de circulation, il est recommandé de limiter au maximum les déplacements en raison de la vigilance rouge pour éviter l'engorgement des voies, les accidents et faciliter la circulation des secours et des services publics mobilisés.

La préfecture de Seine-et-Marne a également pris un arrêté pour interdire l'organisation de toute manifestation et activités en plein air et nautiques.

Des inondations ailleurs en France

Si c'est en Seine-et-Marne que les inondations les plus importantes sont attendues, des crues sont prévues dans d'autres départements selon le bulletin de Vigicrues : la Sèvre devrait inonder certaines communes des Deux-Sèvres et de Vendée ; l'Huisne devrait déborder dans l'Eure-et-Loir, l'Orne et la Sarthe. Et l'Oise amont pourrait déborder dans l'Aisne.