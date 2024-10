Météo : jusqu'à 25 degrés dans ces départements, la déprime pour les autres

Ce week-end, pas moins de 10 degrés de différence devraient être observés entre certains départements.

Avec la tempête Kirk, la semaine a été très perturbée avec de forts épisodes pluvieux. Les rafales de vent ont également été importantes. Un temps très maussade qui, heureusement, se calme un peu ce week-end. De nouveau, les journées de samedi et dimanche ne se vaudront pas, le beau temps peinant toujours à s'installer.

Ce vendredi, le soleil va quand même revenir l'après-midi au nord de la Seine, en Bretagne et dans le quart sud-est. Dans les régions centrales, quelques averses seront encore possibles et ce sera surtout très nuageux. Le pourtour méditerranéen dépassera, pour sa part, les 20 degrés.

Selon La Chaine Météo, samedi, les nuages seront prédominants, avec même encore quelques averses. Un anticyclone venu d'Allemagne va cependant garantir du beau temps dans le Nord, où, malgré la brume matinale, il fera assez beau. Le temps sur le reste du pays sera très variable. Les averses venues de l'ouest vont progresser dans l'après-midi vers la Normandie et les régions centrales. Les températures seront plutôt de saison, avec entre 5 et 14 degrés le matin et 12 à 23 l'après-midi.

© La Chaine météo

Dimanche, la perturbation de la veille va s'évacuer, ramenant le soleil et des températures agréables. Une belle amélioration se dessine avec même près de 25 degrés dans le sud-ouest et particulièrement en Aquitaine. Sur le reste du territoire, il faudra compter entre 6 et 17 le matin et plus de 14 l'après-midi. Une différence de dix degrés sera perceptible entre le nord et le sud-est. Il fera par exemple 15 degrés à Paris contre 25 degrés à Biarritz ou encore 14 degrés à Reims contre 24 degrés à Toulouse, selon les prévisions de Météo-France pour dimanche après-midi.

Selon les tendances du site, cette douceur pourrait continuer la semaine prochaine avec des "températures supérieures aux normales de saison". Cependant, la mi-octobre s'annonce "plutôt humide sur le pays et notamment sur le sud-est". De même pour La Chaine météo qui, dans ses prévisions pour la semaine du 14 au 20 octobre, estime qu'il "fera très doux partout, notamment au pied des Pyrénées", même si "le pays devrait rester sous l'influence océanique et dépressionnaire".