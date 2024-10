Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 10 octobre 2024 [EN COURS]

EURODREAMS. Le tirage de ce jeudi vous permettra-t-il de recevoir 20 000 euros de plus par mois pendant les trente prochaines années ? Les résultats EuroDreams seront connus vers 21h30.

Nouveau tirage EuroDreams ce jeudi 10 octobre 2024. Au programme : six numéros à trouver parmi une grille composée de 40 chiffres et un numéro Dream à découvrir entre les cinq possibles. Pour les amateurs de cagnotte, ne vous attendez pas à remporter un gros jackpot ce soir. La spécificité de l'EuroDreams consiste à faire gagner non pas plusieurs millions d'euros d'un seul et même coup, mais plutôt une sorte de rente. Pour le ou les vainqueurs du premier rang, il est ainsi possible d'empocher jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Les gagnants du second rang remportent pour leur part 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Quoi qu'il en soit, tous les résultats EuroDreams du jour seront dévoilés ici vers 21h30 :

Tirage EuroDreams 10/10/2024

Si vous êtes plutôt grosse cagnotte remportée en une seule fois, sachez que la Française des jeux organise très prochainement plusieurs tirages intéressants au Loto. Ainsi, dès samedi, les joueurs pourront espérer remporter 13 millions d'euros s'ils participent au tirage du Loto. Et le 31 octobre prochain, à l'occasion d'Halloween, un super jackpot de 13 millions d'euros également, accompagné toutefois de 50 codes LOTO, au lieu de 10 en temps normal et permettant chacun de faire gagner 20 000 euros, sera organisé. Il est possible de tenter sa chance dès à présent pour ces deux tirages.