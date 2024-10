Ce robot peut remplacer les enfants malades à l'école, et même participer en classe

Ce petit robot peut prendre la place d'un élève en classe pour qu'il puisse participer aux cours à distance.

Les robots finiront-ils par remplacer les humains ? C'est une des grandes craintes de l'humanité. Cependant, pour le moment, ils sont davantage développés pour l'assistance et depuis peu, ils ont même fait leur apparition à l'école. La société norvégienne No Isolation a développé un petit robot nommé AV1, qui peut assister au cours en classe.

Il ressemble à une version simplifiée d'une tête et d'un torse humains. Il est équipé d'une caméra, d'un microphone et d'un haut-parleur, qui lui servent comme des yeux et des oreilles pour suivre l'enseignement. Il peut même pivoter à 360 degrés.

Cependant, ce robot ne se déplace pas par lui-même, mais ne pesant qu'un kilogramme, il est facile à porter. Il est en fait placé sur une table par le professeur ou par un élève. Ensuite, l'élève absent prend son contrôle à distance à l'aide d'une application. Il peut alors observer tout ce qui se passe en classe, entendre la leçon et s'adresser à l'enseignant par l'intermédiaire du haut-parleur. Il existe même une option "lever la main" qui se manifeste en faisant clignoter une lumière sur la tête du robot et une autre qui permet de faire apparaitre des émojis dans les yeux du robot pour faire transparaitre les émotions de l'élève.

© Av1 no isolation

Sur son site, l'entreprise assure vouloir "réduire l'absentéisme scolaire grâce aux robots de téléprésence AV1". Ce robot est en fait réservé aux enfants malades. Il ne s'agit pas de ceux qui ratent l'école à cause d'une grippe, mais des élèves qui souffrent de soucis de santé d'ordre physique ou mental de longue durée, les rendant incapables d'aller à l'école pendant un certain temps. Ce robot leur permet alors de suivre les cours et de garder contact avec leurs camarades.

Pour Florence Salisbury, directrice marketing de No Isolation, sa capacité première est de maintenir les liens sociaux. "Lors d'une longue absence, où les camarades de classe peuvent ne pas voir leur ami pendant une période prolongée, ce lien avec l'école devient vraiment une bouée de sauvetage pour cet élève, en particulier pour ceux qui souffrent d'un problème de santé", a-t-elle déclaré auprès de CNN. Michael Douglas, administrateur fondateur de l'entreprise, estime, pour sa part, que ces robots offrent aux enfants la possibilité de continuer à s'intéresser à leurs cours même lorsqu'ils sont en soins intensifs.

Quelques difficultés peuvent néanmoins survenir lors de l'utilisation du robot, notamment en cas de mauvaise connexion. Il est aussi nécessaire de former les enseignants sur les aspects techniques et sociaux des robots. Le prix est également un frein. Si 3000 unités de ce robot sont déjà actives dans 17 pays et notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, les écoles doivent investir 180 euros par mois pour louer le robot ou 4420 euros avec un forfait de services supplémentaires de 930 euros par an pour l'acheter.