Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 22 octobre 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux proposait 61 millions d'euros. Avez-vous trouvé les résultats ?

Pour le premier tirage Euromillions de la semaine ce mardi 22 octobre 2024, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposaient une belle cagnotte. En effet, 61 millions d'euros étaient mis en jeu. Le tirage passé, on connaît dès à présent le résultat Euromillions. Fallait-il parier sur le 4 ? Le 23 ou le 49 ? Découvrez sans plus attendre tous les résultats gagnants. Le My Million, qui permet à un joueur ayant tenté sa chance en France de remporter lors de chaque tirage un million d'euros, est également disponible. La répartition des gains n'a pour l'heure pas encore été dévoilée. On ignore donc si grand vainqueur il y a eu.

Tirage du 22/10/2024 3 - 13 - 27 - 30 - 46 Etoiles : 1 - 2

MyMillion : UK 403 4512

Pour les amateurs de belles cagnottes, la Française des jeux organise très prochainement un Super Loto d'Halloween. Le gros lot sera un peu moins important que celui proposé ce soir au tirage de l'Euromillions, néanmoins, gardons en tête qu'en ne jouant qu'une seule combinaison, vous avez sept fois plus de chance de remporter le Loto que l'Euromillions. Pour ce tirage Loto un peu spécial, 13 millions d'euros seront mis en jeu, ainsi que 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros, au lieu de 10 en temps normal. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance... Le tirage aura lieu le jeudi 31 octobre.