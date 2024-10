Crues et inondations : cinq départements placés en vigilance orange, de fortes pluies en vue ?

Cinq départements du sud de la France sont en vigilance orange pour pluie-inondations et/ou crues, ce samedi 26 octobre au matin.

Une semaine après de violentes intempéries qui ont parcouru la France, un nouvel épisode de pluie s'installe sur le territoire ce week-end du 26 et 27 octobre. Samedi matin, cinq départements ont été placés en vigilance orange pour différents motifs : pluies, inondations et crues. Dans le détail, Météo-France a mis en orange les Alpes-Maritimes (pluie-inondation, crues), le Gard (pluie-inondation), le Var (pluie-inondation, crues) et les Alpes-de-Haute-Provence (crues). L'Hérault a rejoint la liste samedi matin.

Le pic des pluies prévu ce samedi soir

"Un autre épisode nettement plus intense" touche le sud-est de la France et la Corse de samedi à dimanche prévient La Chaîne météo, laquelle ajoute : "La journée de samedi, et particulièrement la soirée, semble être la période la plus à risque", avec des orages qui se succèderont toute la journée. "Un épisode de fortes pluies parfois orageuses concerne le sud-est du pays, plus particulièrement le Gard et le sud-est, avec une intensification prévue samedi sur le Var et Alpes-Maritimes", écrit Météo-France.

"Localement, des cumuls de plus de 40mm ont été relevés, et plus généralement 10 à 30mm, avec des intensités comprises 5 à 20 mm/h", détaille l'organisme samedi matin.

"La période critique se situe entre ce soir et la nuit de samedi à dimanche en PACA et sur l'est de la Corse. Une accalmie assez générale devrait se faire sentir dès dimanche matin, mais l'épisode ne sera pas tout à fait terminé. En effet, de nouveaux orages sont envisagés dimanche soir sur ces mêmes secteurs", selon la Chaîne météo.

Des risques d'inondation conséquents

Avec des pluies qui ont déjà été importantes et doivent durer tout le week-end, le risque d'inondation est réel. "Les orages reprennent de l'intensité sur la Côte d'Azur, surtout cet après-midi et ce soir, remontant de la mer. Les orages se succèdent toute la journée. Des orages stationnaires, mais très localisés, éclatent sur l'est de la Corse. Dans ce contexte, les cours d'eau peuvent subir de fortes réactions (bassins versants du Var et de l'Argens par exemple). Le risque d'inondation est important", détaille la Chaîne météo

"Des crues rapides sont à redouter" notamment dans le Var où certains cours d'eau ont déjà considérablement gonflé, comme le fleuve de l'Argens qui est passé de 1,62 mètre jeudi soir à 8,04 mètres vendredi matin selon les niveaux rapportés par BFMTV. "Les cours d'eau pourront connaître des montées significatives, mais plus étalées dans le temps et moins hautes que la semaine dernière", alerte de manière plus tempérée La Chaîne météo. Outre les pluies abondantes, ce sont aussi les sols déjà saturés d'eau qui augmentent le risque d'inondation.