Résultat Loto (FDJ) : le Super tirage d'Halloween de ce 31 octobre 2024, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce Super Loto d'Halloween, la Française des jeux propose 13 millions d'euros à qui trouvera les résultats.

Non, vous ne rêvez pas, la Française des jeux organise bel et bien un quatrième tirage du Loto cette semaine ! Et pour cause, 31 octobre oblige, la FDJ surfe sur l'engouement de la fête d'Halloween pour proposer un tirage exceptionnel ! Au programme : 13 millions d'euros en jeu, mais également 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros tirés au sort. De quoi s'acheter des kilos et des kilos de bonbons, ou des déguisements à gogo pour les futurs Halloween. Tous les résultats Loto seront délivrés ici même vers 21 heures.

Pour participer à un tirage du Loto, rien de plus simple. Les participants doivent juste surveiller l'heure, car il n'est possible de jouer que jusqu'à 20h15 le jour J. En se rendant dans un point de vente FDJ ou directement sur l'application ou le site internet, il est possible de remplir une grille. Vendue 2,20 euros en temps normal, cette grille coûte 3 euros ce jeudi soir. Chaque joueur doit cocher au moins cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro Chance, parmi les 10 possibles. Le hasard fait ensuite les choses. Pour le meilleur... et pour le pire !