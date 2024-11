Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 1er novembre, 98 millions d'euros en jeu

LOTO. La Française des jeux met en jeu 98 millions d'euros vendredi soir. Retrouvez les résultats du tirage du loto.

Près de 100 millions d'euros sont à gagner ce soir au tirage du loto, vendredi 1ᵉʳ novembre. 98 millions d'euros sont mis en jeu exactement. De quoi voir venir pour un bon bout de temps et même prévoir des vacances d'hiver au soleil, pour une fois. Avec 98 millions d'euros en poche, fini le stress des courses pour les fêtes de fin d'année ! Aucune hésitation sur cette belle montre, cette console vidéo ou ce tout nouvel écran plat.

Pour tenter votre chance, c'est très simple. Rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des jeux et remplissez votre flash ou votre grille. Vous pouvez aussi décider de remplir une grille multiple, qui vous permet de multiplier vos chances de gagner, mais qui peut coûter plus cher. Comptez 2,50 euros pour une grille classique, avec cinq numéros et deux étoiles, et jusqu'à 990 euros pour six numéros et douze étoiles. Vous pouvez aussi vous rendre en point de vente FDJ pour votre grille ou votre flash loto. Attention aux horaires d'ouverture, surtout en ce jour férié.

Les résultats :