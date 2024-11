Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 6 novembre 2024, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 6 novembre 2024 promet quatre millions d'euros. Ne reste plus qu'à trouver les résultats gagnants.

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de quatre millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Le saviez-vous ? La Française des jeux et ses homologues européens proposent pas moins de 123 millions d'euros vendredi prochain à l'occasion du tirage Euromillions. Il ne s'agit pas d'un tirage spécial, mais simplement d'une cagnotte qui ne parvient pas, depuis plusieurs semaines, à trouver de vainqueur. En d'autres termes, la grille sera vendue 2,50 euros, soit le prix habituel, et il n'y aura qu'un code My Million tiré en France. Rappelons tout de même que celui-ci permet de faire remporter un million d'euros lors de chaque tirage Euromillions à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone.