Crise des agriculteurs : des mobilisations dans "tous les départements", la colère monte

Les principaux syndicats agricoles appellent à la mobilisation à partir du 18 novembre sur l'ensemble du territoire. Si les premières manifestations ne devraient pas entrainer beaucoup de perturbations, elles pourraient gagner en puissance rapidement.

Crise des agriculteurs, acte 2. Plusieurs mois après des mobilisations conséquentes ayant bloquant des péages et des routes et près d'un an après le début de la crise agricole, les syndicats d'agriculteurs annoncent remettre le mouvement en marche. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, et celui des Jeunes Agriculteurs (JA), Pierrick Horel, ont appelé à la mobilisation des exploitants agricoles à partir du lundi 18 novembre avec des manifestations et des rassemblements organisés sur "l'ensemble du territoire".

"Notre objectif n'est pas d'ennuyer les Français" a tenu à préciser Arnaud Rousseau lors d'une conférence de presse le mercredi 13 novembre. Le syndicaliste a d'ailleurs promis des mobilisations "responsables" : "Malgré la frustration, la colère et le désemparement, il est essentiel qu'il n'y ait pas d'atteintes aux biens et aux personnes". "L'objectif n'est ni de bloquer [les Français], ni de les ennuyer, encore moins de les affamer", a répété le patron de la FNSEA rappelant que la mobilisation doit permettre de se faire entendre du gouvernement : il souhaite "faire pression sur les pouvoir publics pour faire en sorte que nos revendications autour de la dignité de notre métier, des revenus, de la simplification de nos vie au quotidien et de la promotion de la souveraineté alimentaire soient entendues".

Des mobilisations, mais pas de blocages des routes

Ni la FNSEA, ni les JA n'ont appelé au blocage de routes et de péages comme cela avait été le cas en début d'année, Arnaud Rousseau a même écarte l'idée de "bloquer les autoroutes" sur France Inter, le mercredi 13 novembre. Les mobilisations prévues dans "tous les départements" devraient donc prendre d'autres formes au début du mouvement social.

De son côté, la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole, a promis "une révolte agricole" à compter du 19 novembre et a appelé les agriculteurs à manifester devant les préfectures ce jour-là. A l'issue de cette manifestation, le syndicat attend une "décision forte et immédiate de l'Etat" sans quoi elle met en garde contre des blocages du "fret alimentaire français" qui pourraient survenir dès le 20 novembre "afin de donner un avant-goût au gouvernement de ce que sera notre pays, demain, sans agriculteur".

Des revendications similaires et un rejet de l'accord avec le Mercosur

Les agriculteurs se montrent déçus des retombées politiques malgré les promesses faites par le gouvernement Attal, depuis remplacé par le gouvernement Barnier, après le premier acte de la crise agricole. Ils défendent d'ailleurs la même ligne avec des exigences similaires concernant la simplification des mesures visant les exploitations agricoles, la dignité des agriculteurs et leurs revenus a précisé Pierrick Horel. Des attentes qui poussent les syndicats à s'opposer à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur (alliance économique d'Amérique du Sud) qui pourrait aboutir lors du G20 au Brésil les 18 et 19 novembre. La France est pourtant opposée à l'accord en l'état

La signature de cet accord pourrait autoriser la suppression partielle ou totale de droits de douane sur l'importation de viandes, de sucre ou encore de maïs, ainsi que l'instauration des quotas d'importations de viande bovine latino-américaine de quelques 100 000 tonnes par an. Les agriculteurs craignent une concurrence déloyale, mais également des conditions d'élevage des animaux au rabais, et déplorent l'importation de plus en plus de produits étrangers en France, qui viendraient augmenter la pression sur les prix. "Le message est clair : on veut une cohérence européenne. Face au danger du Mercosur, nous sommes tous mobilisés. Si l'Europe devait valider cet accord, ce serait une catastrophe pour l'agriculture européenne et française", mettent en garde les représentants syndicaux.