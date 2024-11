Résultats du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 novembre 2024, 8 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du loto aura lieu en début de soirée ce samedi 16 novembre 2024. Retrouvez les résultats.

La Française des Jeux met en jeu 8 millions d'euros ce soir au tirage du loto. De quoi voir venir les fêtes de fin d'année, avec son lot de cadeaux pour toute la famille, avec sérénité. Pourquoi pas même prévoir des vacances d'hiver au soleil avec sa famille et ses amis ? En plus d'un grand gagnant possible, 10 personnes seront tirées au sort pour remporter la somme de 20 000 euros.

Pour jouer, c'est très simple, rendez-vous dans un lieu de vente de la FDJ pour remplir votre grille ou demander votre flash. Vous devrez cocher cinq numéros et un numéro chance pour tenter de remporter les 8 millions d'euros mis en jeu ce soir. Vous pouvez aussi remplir une grille multiple, avec plus de numéros pour plus de chance de gagner. Le coût d'une grille augmentera plus, vous cocherez de numéros. Vous pouvez également vous rendre sur le site ou l'application de la Française des Jeux pour jouer.

Les résultats :