Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 18 novembre 2024, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage de la semaine, deux millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats seront dévoilés vers 21 heures ici même.

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Pour les amateurs de grosses cagnottes, 168 millions d'euros seront mis en jeu demain, mardi 19 novembre. Une cagnotte particulièrement attractive et colossale que proposeront la Française des jeux ainsi que ses homologues européens. Pas de raison spécifique à cet incroyable jackpot. Il s'agit simplement du fruit de gros lots restés sans grand vainqueur lors des derniers tirages. D'un tirage à l'autre, le jackpot est en effet augmenté de plusieurs millions d'euros à chaque fois. À l'origine, "seulement" 17 millions d'euros avaient été mis en jeu. Comme pour un tirage Loto, il sera possible de jouer jusqu'à 20h15 le jour J, moyennant toutefois 2,50 euros.