Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 30 novembre 2024, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ met ce soir 6 millions d'euros en jeu pour le tirage du Loto du samedi 30 novembre 2024. Les résultats sont attendus plus tard dans la soirée.

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) met en jeu 6 millions d'euros ce samedi 30 novembre. Aucun jackpot du Loto n'a été remporté depuis plus d'une semaine : les 2 millions d'euros du lundi 18 novembre ont été décrochés par un heureux élu. Le hasard fera-t-il un millionnaire ce soir ? Il faudra encore attendre un peu avant de connaître la réponse à cette question avec les résultats du tirage, à savoir la combinaison gagnante, les dix codes gagnants, le joker+ et l'option du second tirage. Férus de paris, vous avez encore jusqu'à 20h15 pour jouer en ligne, sur le site de la FDJ, ou auprès de votre buraliste, et tenter de remporter cette cagnotte.

De belles cagnottes sont prévues pour les semaines qui viennent et devraient ravir les joueurs les plus assidus. Tout d'abord, mardi 3 décembre, l'Euromillions va mettre en jeu pas moins de 26 millions d'euros ! Cette nouvelle cagnotte pourrait faire un heureux, une semaine après que le jackpot de 212,4 millions d'euros a été remporté par un chanceux en Europe.

Vendredi 13 décembre prochain, à l'occasion du Super Loto, la FDJ prépare un jackpot minimum de 13 millions d'euros. Pourquoi minimum ? Le site de l'entreprise l'explique ainsi : "Si le tirage précédant le Super Loto est au moins égal à 12 M€, et n'est pas remporté, alors le jackpot du Super Loto du vendredi 13 sera de 18M€, soit 5M€ de plus !" Pas mal, non ? Et vous pouvez d'ores et déjà jouer.