Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 2 décembre 2024, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, la Française des jeux promet sept millions d'euros à qui trouvera les résultats.

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Pour la suite de la semaine, la FDJ proposera un tirage Euromillions mardi soir. On sait d'ores et déjà que 26 millions d'euros seront mis sur la table. La grille sera vendue 2,50 euros. Mercredi, aura lieu un autre tirage du Loto, avec au minimum, une cagnotte de deux millions d'euros mise en jeu. Comme ce lundi soir, la grille sera vendue 2,20 euros. Jeudi, la Française des jeux proposera à nouveau un tirage EuroDreams. À nouveau car c'est déjà le cas chaque lundi. Cette fois-ci, une rente de 20 000 euros pendant trente ans sera en jeu. Vendredi soir, un nouveau tirage Euromillions sera organisé. Et pour finir la semaine, la FDJ proposera son troisième tirage du Loto. Vous l'aurez compris, le programme s'annonce, comme chaque semaine, chargé du côté de la Française des jeux.