Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 7 décembre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le tirage du Loto de ce samedi 7 décembre 2024, neuf millions d'euros étaient mis en jeu. Les résultats sont désormais connus.

Il est enfin l'heure de connaître les résultats. Pour ce nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux avait proposé un jackpot de neuf millions d'euros. Et pour le remporter, il fallait dans la grille choisir les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Ce qui n'est pas une mince affaire : les probabilités sont de 0,000 005%, ce qui signifie que chaque grille a une chance sur 19 068 840 de correspondre à la combinaison gagnante de ce samedi 7 décembre. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que le jackpot à décrocher. Il est également possible de remporter des petits gains, allant de 2,20 euros à plusieurs milliers d'euros. La FDJ précise qu'il y a une chance sur six de remporter un petit quelque chose. Était-ce votre cas ce soir ? Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante du jour.

À l'occasion du prochain vendredi 13, la Française des jeux annonce déjà sur son site internet l'organisation d'un Super Loto. La FDJ prépare un jackpot minimum de 13 millions d'euros. Pourquoi minimum ? Le site de l'entreprise l'explique ainsi : "Si le tirage précédant le Super Loto est au moins égal à 12 M€, et n'est pas remporté, alors le jackpot du Super Loto du vendredi 13 sera de 18 M€, soit 5 M€ de plus !" Pas mal, non ? Et cinquante codes seront tirés au sort et permettront à leur détenteur de remporter 20 000 euros. Vous pouvez d'ores et déjà jouer.