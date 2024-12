Première messe à Notre-Dame : une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron

Notre-Dame de Paris célèbre sa première messe depuis l'incendie, cérémonie à laquelle assistent des milliers de fidèles et dirigeants internationaux, dont Emmanuel Macron.

La messe inaugurale de Notre-Dame de Paris a débuté ce dimanche 8 décembre à 10h30. Il s'agit de la première messe célébrée au sein de la cathédrale depuis l'incendie destructeur de 2019. Près de 2 500 personnes étaient attendues sur place, et de nombreux chefs d'État, de gouvernement et de responsables religieux étaient présents, dont Emmanuel Macron. La messe est retransmise en direct sur France 2, BFMTV, CNews ou KTO.

Le président et sa femme, Brigitte Macron, sont arrivés en dernier à Notre-Dame et ont traversé la nef comble derrière Olivier Ribadeau Dumas, recteur-archiprêtre de la cathédrale, sous les yeux de tous les fidèles. Ils ont pris place au premier rang. S'il "n'est pas interdit au président de la République, que ce soit à titre personnel ou en tant que président, d'assister à des offices religieux", l'Élysée précise qu'il ne communiera pas durant la cérémonie, par respect des traditions laïques. La règle de la République veut en effet que le chef de l'État ne participe pas à ce moment de la cérémonie religieuse.

Des dizaines de dirigeants internationaux sont présents. Celui dont on a le plus parlé, Donald Trump, qui prendra ses fonctions dans six semaines, mais aussi Jill Biden, première dame américaine. Près de 170 évêques sont également présents, ainsi que des prêtres des 106 paroisses parisiennes, et un prêtre de chacune des sept Églises catholiques de rite oriental.

Au programme, une messe qui doit durer deux heures, officiée par l'archevêque de Paris Mgr Laurent Ulrich. "Je vous salue avec une intense émotion", a-t-il confié. "Je prie aussi pour notre pays qui scrute son avenir avec inquiétude", a-t-il ajouté. La cérémonie a débuté par la procession des bannières des 106 paroisses du diocèse de Paris, accompagnées par les chœurs de la maîtrise Notre-Dame et au son du grand orgue de la cathédrale. Mgr Ulrich a ensuite béni de l'eau dont il asperge l'assemblée, l'autel et la tribune. Au cours de la cérémonie, l'autel est consacré, étape essentielle pour que la messe soit célébrée. Le tabernacle, où sont conservées les hosties, est également béni. La messe se termine par une bénédiction finale.

A 18h30 se déroulera la première messe ouverte au public. Il fallait néanmoins s'inscrire en amont pour y assister - et toutes les places se sont envolées en seulement quelques heures après l'ouverture de la billetterie.